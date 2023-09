Villasanta: Croce rossa cerca volontari, l’incontro per conoscersi

Il comitato di Villasanta della Croce Rossa cerca nuovi volontari. Per sapere di più sulle attività svolte dal gruppo è possibile partecipare all’incontro organizzato per venerdì 29 settembre, alle 21, nell’aula magna del centro parrocchiale Don Gervasoni, in via Monte Grappa 2.

Villasanta: Croce rossa, comitato locale ha 20 anni e 200 volontari

«Il comitato di Villasanta vuole allargare le proprie file con l’obiettivo di essere sempre più presente sul territorio villasantese e nei paesi limitrofi – spiegano dalla Cri – attraverso le numerose attività di sostegno alla popolazione locale, con un intervento continuo e capillare».

La Croce Rossa è presente a Villasanta con un suo comitato locale da vent’anni e conta oltre duecento volontari. «La gente conosce i nostri servizi di soccorso e di emergenza, ma anche le tante attività di protezione civile e le numerose iniziative di inclusione e sensibilizzazione sociale, fino al coinvolgimento dei giovani – aggiungono dalla sede di via Raffaello Sanzio – Croce Rossa non è solo ambulanza ma ha diversi obiettivi tra cui la tutela della salute, l’inclusione sociale, l’assistenza alle popolazioni in emergenza e ancora la divulgazione dei principi umanitari, il coinvolgimento dei giovani e attività di reclutamento e formazione della popolazione».

Villasanta: Croce rossa, incontro aperto a tutti

L’invito a partecipare alla serata di presentazione dei nuovi corsi per diventare volontari della Cri quindi è rivolto a chiunque. Per info: villasanta@cri.it.