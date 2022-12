Villasanta: creatività e riciclo, il regalo di Natale della 2B al sindaco

Sono stati ricevuti nella sala del consiglio comunale i bambini della 2B della scuola primaria Oggioni di Villasanta. Ad accoglierli nel cuore del municipio il sindaco Luca Ornago insieme all’assessore all’istruzione Adele Fagnani.

Villasanta: creatività e riciclo, ideata e progettata una abitazione ricca di dettagli

Villasanta regalo al sindaco

Una visita che è stata l’occasione per lo scambio di auguri, ma non solo. I piccoli studenti non si sono presentati all’appuntamento con il primo cittadino a mani vuote. Hanno portato un regalo speciale e decisamente originale: una casetta di Natale realizzata da loro con materiali di recupero e riciclati.

Un lavoro che ha impegnato tutta la classe che ha ideato, progettato e realizzato un’abitazione speciale, con la ghirlanda natalizia attaccata alla porta, la neve spruzzata sul tetto, il pupazzo di neve in giardino e la slitta di Babbo Natale vicino al comignolo. Un lavoro ricco di dettagli e frutto di grande impegno che gli amministratori hanno accolto con gioia e gratitudine.

Villasanta: creatività e riciclo, la lettera della 2B della Oggioni

«Meritano un appaluso questi bambini – hanno spiegato Ornago e Fagnani – che hanno messo in piedi un vero lavoro di squadra per creare quest’opera».

Allegata al dono anche una lettera firmata da tutti gli alunni della 2B: «Noi bambini della classe 2B abbiamo ragionato insieme e abbiamo deciso di fare un progetto collettivo per fare gli auguri al sindaco e ai villasantesi, perché abbiamo pensato che in questo modo potevamo mettere insieme tutte le nostre idee – si legge nel testo firmato dai bambini – Forse potevamo anche litigare di più, ma poi dovevamo imparare a metterci d’accordo per portare avanti il nostro progetto e realizzare la nostra casa di Natale, come la desideravamo».