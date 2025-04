Se ne è andato a 81 anni Pietro Maggioni, volto storico e conosciutissimo a Villasanta. Una vita, la sua, spesa tra l’impegno politico e quello sociale, sempre a servizio del prossimo senza alcuna distinzione di provenienza, idea o religione. È stato consigliere comunale della lista Per Villasanta tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila. Un politico garbato, «capace sempre di un confronto costruttivo che ha reso onore all’istituzione», si legge nel post pubblicato dall’amministrazione comunale. «Il suo volto era noto in paese per il suo impegno civico, sempre in supporto delle persone fragili e sempre esercitato nel rispetto dell’individualità dell’altro», commentano dal municipio.

Lutto: il suo nome resterà legato alla conferenza San Vincenzo de’ Paoli

Pietro Maggioni

Il suo nome è indissolubilmente legato con l’attività della conferenza San Vincenzo de’ Paoli dove ha sempre operato nel silenzio, fino alla fondazione, insieme alla sorella Anna, della cooperativa sociale La Speranza. Ma non solo. Molti villasantesi negli anni sono ricorsi a lui, che era membro della Cisl, per consulenze in materia fiscale e pensionistica. «Attorno a Pietro Maggioni è germogliata una fama unanime che in queste ore appare anche più variopinta del previsto –Franco Radaelli, amico di una vita dalle pagine de Il Punto-. Sono giunte le condoglianze del Movimento protestanti evangelici di Villasanta di cui temo pochi di noi conoscano l’esistenza, ma che da anni avevano trovato posto sotto l’ombrello protettivo di Pierangelo (come lo conoscevano tutti in paese, ndr). Pierangelo se n’è andato in silenzio portandosi via anche l’ultima sofferenza. Non lascia figli ma, soprattutto davanti agli scenari che ci si stanno parando davanti, c’è da sperare che almeno una mezza dozzina di suoi eredi siano già nati».

Lutto: le collaborazioni con centro anziani e Caritas

Il volontariato e l’impegno a favore dei più fragili lo ha completamente assorbito con maggiore disponibilità dopo la fine del suo impegno politico, nel 2014. Oltre alla Speranza e alla San Vincenzo si è occupato anche del centro anziani e della Caritas. «Siamo stati in Consiglio comunale per tanti anni -ricorda oggi Claudia Sala-. Ti ricorderò sempre per la tua presenza costante, la tua forza tranquilla fatta di grande umiltà e autentica carità. Mancherai. Che il tuo esempio possa essere un seme per la nostra comunità. La tua bontà e la tua umiltà sono state un esempio».

Lutto: pochi mesi fa era deceduto il fratello Ernesto

Il funerale di Pietro Maggioni è stato celebrato sabato 12 aprile, nel pomeriggio. Solo pochi mesi fa si era spento un altro fratello Maggioni, Ernesto, fondatore dell’Operazione Mato Grosso in Brianza.