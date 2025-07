Villasanta: acquisti in gioielleria con le carte rubate a un turista, tre arresti dei carabinieri

Prima avrebbero rubato alcune carte di credito a un turista statunitense in un albergo della provincia di Varese, quindi, arrivati in Brianza, le avrebbero utilizzate per acquistare dei monili in oro in una gioielleria di un centro commerciale.

I carabinieri, mobilitati attraverso una segnalazione dei colleghi di Gallarate, ai quali si è presentato il turista per denunciare l’accaduto, li hanno colti in flagranza a scambiarsi e indossare gli ori appena acquistati prima di allontanarsi verso l’uscita della attività commerciale. Alla vista delle divise hanno tentato di fuggire ma sono stati prontamente fermati. I preziosi appena acquistati con le carte rubate, per un valore di circa 5.800 euro, sono stati sottoposti a sequestro e le carte di credito recuperate e restituite al proprietario.

Villasanta, tre arresti dei carabinieri: il furto delle carte a un turista statunitense

La brillante operazione dei Carabinieri della Stazione di Villasanta ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 53enne e un 29enne di nazionalità cubana e di un 34enne cittadino peruviano, tutti senza fissa dimora in Italia, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato continuato e di indebito utilizzo di carta di credito. I tre sono stati anche denunciati per il reato di soggiorno e ingresso illegale nel territorio dello Stato.