Villa Sacro Cuore a Triuggio ha cessato definitivamente la sua attività

Villa Sacro Cuore a Triuggio ha chiuso le sue porte. Venerdì 21 ottobre è stato l’ultimo giorno di attività per l’antica residenza. La Diocesi di Milano, proprietaria della struttura dal 1984, lo aveva annunciato a metà settembre dopo la decisione firmata da monsignor Mario Delpini, alla luce dei risultati di un’attenta analisi che ha evidenziato le crescenti criticità nei costi di gestione e manutenzione di una struttura dotata di oltre 150 posti letto, oltre ai servizi, alle parti comuni e agli ampi spazi aperti. Per salutare la Casa e il suo rettore, don Marco Galli, i fedeli della comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio hanno organizzato venerdì della scorsa settimana, 14 ottobre, una Messa all’interno di Villa Sacro Cuore e una cena conviviale. La funzione religiosa è stata celebrata da don Marco Galli, con il parroco della comunità pastorale don Damiano Selle. Accanto a loro anche don Vittorio Comi, don Eugenio Perego, don Stanislao Brivio e padre Gianni Villa.

Villa Sacro Cuore: una celebrazione eucaristica per salutare

«Villa Sacro Cuore è stata un’istituzione importante per la Diocesi -ha sottolineato don Marco Galli, che dal 2018 è stato responsabile della Casa di Spiritualità-. Anche il Vangelo ci dice che le cose della vita trovano una fine. Per molti la fine è un tabù ma anche nella fine c’è il presagio dell’inizio di qualcosa di nuovo. È la fede che ci dona questo senso dell’oltre». Alla cerimonia ha partecipato don Luigi Bandera, oggi residente a Monza, che è stato responsabile di Villa Sacro Cuore fino al 2018. «La storia religiosa della Casa è stata straordinaria -ha sottolineato Rosanna Zolesi, presidente della Pro Loco Triuggio–: è stata centro spirituale della comunità e della Brianza. Oggi proviamo dolore ma anche speranza in chi può fare la sua parte per continuare, dando una risposta ai bisogni di ospitalità, educazione, formazione di giovani e adulti».

Villa Sacro Cuore: il dispiacere del territorio

In prima fila anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Triuggio e Alfredo Viganò, vicepresidente del Parco Valle Lambro. «Siamo dispiaciuti e preoccupati per questa chiusura -ha aggiunto il sindaco Pietro Cicardi-. Da parte nostra c’è la disponibilità a collaborare per favorire una scelta adeguata sul futuro di Villa Sacro Cuore». Al termine della Messa i volontari, che tanto hanno fatto per la Casa, hanno partecipato a una cena comunitaria; l’intrattenimento musicale era a cura della soprano Antonella Bugo e del tenore Mauro Dell’Orto che avevano cantato anche durante la funzione religiosa accompagnati dal coro. «La chiusura di Villa Sacro Cuore non ha comportato l’interruzione di rapporti di lavoro -hanno sottolineato i responsabili della Diocesi Milano in un comunicato stampa-. L’ente che gestisce le attività formative, il Centro Ambrosiano, ricollocherà il proprio personale nelle sue due altre sedi di Seveso e Milano». Per il futuro della Villa, non si esclude l’alienazione.