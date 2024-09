Villa Cusani di Carate chiusa per il vento, due spettacoli di Errante Festival “traslocano” a Besana

Cambia la location dei due spettacoli “A.L.D.E. Non ho mai voluto essere qui “ di Giovanni Onorato (sabato 14 settembre alle 21) e “Afànisi ” di Ctrl Alt Canc (domenica 15 settembre alle 20) inseriti nella manifestazione Errante Festival.

Non si terranno a Carate Brianza, in Villa Cusani, come previsto, bensì all’oratorio di Montesiro, a Besana in Brianza. Una decisione forzata dopo che venerdì 13 settembre, a causa del forte vento, sono caduti due alberi nel parco della Villa caratese e l’amministrazione comunale l’ha chiuso annullando tutti gli eventi della manifestazione Errante Festival previsti nel fine settimana.

Errante Festival, invariati location e orari di “Nuove Visioni” e “La Quarta mania”

Invariati gli altri due appuntamenti previsti: il concorso internazionale di cortometraggi “Nuove Visioni ” (sabato 14 alle 18 a Montesiro) e la performance di teatro danza ” La Quarta mania ” al parco del Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate domenica alle ore 17.30. “Purtroppo – spiegano gli organizzatori – non potrà esserci il djset a cura di BriUp”.