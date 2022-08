Vigili del fuoco impegnati a Bernareggio per un incendio in un’area agricola

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato nel pomeriggio di giovedì 11 agosto, per domare l’incendio di vaste proporzioni che ha interessato un’area agricola nel territorio di Bernareggio, per la precisione nella zona settentrionale della frazione di Villanova. Le fiamme, alimentate anche dal vento, hanno divorato la vegetazione in un campo lungo la via Lazzati, arrivando nelle immediate vicinanze di un condominio.

Vigili del fuoco: ingente lo spiegamento di mezzi sul posto

Le fiamme che hanno lambito un condominio

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due autopompe, due autobotti e due moduli boschivi. Non sono stati registrati per fortuna feriti.