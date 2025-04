Vigili del fuoco a Macherio per un incendio di una azienda di tessitura

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza Brianza, con vari mezzi (tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso, presente anche il funzionario di guardia), sono intervenuti mercoledì 16 aprile attorno alle 17.30 a Macherio, in via Italia, per spegnere un incendio che, dicono dal Comando di via Cavallotti: “ha interessato una azienda di tessitura”.

Macherio, incendio prontamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco

Le squadre hanno prontamente estinto l’incendio che aveva interessato un reparto di produzione con macchinari al suo interno senza coinvolgere ulteriori parti del capannone. Presente sul posto, in via precauzionale, anche personale sanitario.