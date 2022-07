Vietato a Seregno l’asporto di bevande in contenitori di vetro nella Ztl

Avrà validità per tutto l’arco delle giornate, fino al prossimo 30 settembre, l’ordinanza firmata dal sindaco di Seregno Alberto Rossi, che vieta la somministrazione finalizzata all’asporto di bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro, da parte di pubblici esercizi, pizzerie d’asporto ed esercizi similari, con sedi nel perimetro della zona a traffico limitato nel centro storico, oltre che in piazza Roma, galleria Mazzini, via Magenta e corso Matteotti. In questo periodo, bottiglie e bicchieri di vetro potranno essere impiegati solo per il consumo al tavolo ed al bancone.

Ztl: vietata anche l’introduzione di bevande in recipienti in vetro nelle aree pubbliche



In parallelo, l’ordinanza vieta l’introduzione ed il consumo di bevande di qualsiasi tipologia in recipienti in vetro nelle aree pubbliche che ricadono nella zona a traffico limitato, inclusi il giardino pubblico di viale dei giardini ed il parco 25 aprile di piazza Roma, ad esclusione del trasporto dalle attività commerciali alle abitazioni dei residenti, che le abbiano acquistate per approvvigionamento personale.

Ztl: previste sanzioni di 50 euro in capo ai trasgressori



Le violazioni comporteranno il pagamento di una sanzione pecuniaria, quantificata nella misura di 50 euro. Il provvedimento è stato voluto per limitare l’insorgenza di problemi di ordine pubblico, come quelli che la scorsa estate videro protagonisti gruppi di giovani, prima che la situazione fosse ricondotta alla normalità dai presidi delle forze dell’ordine, nonché l’abbandono incontrollato dei contenitori in vetro, possibile causa di infortuni anche accidentali.