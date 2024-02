Verano Brianza: sull’Alfa con 350 grammi di hashish e bilancino, arrestato un 29enne

Trovato in auto, un’Alfa Romeo, con 350 grammi di hashish e un bilancino di precisione, un 29enne brianzolo è stato arrestato mercoledì 14 febbraio, a Verano Brianza, dai Carabinieri della locale Stazione dell’Arma. Già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze

stupefacenti, sarebbe stato trovato in possesso anche di circa 1000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e di più di 200 bustine in cellophane, nuove, pronte per essere utilizzate.

Verano Brianza: un 29enne arrestato per detenzione a fini di spaccio

Lo stupefacente, il denaro, il bilancino e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro. Il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto e al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa che venga celebrata l’udienza di convalida dell’arresto.