Investita una ragazza di quindici anni in via Comasina a Verano Brianza, trasportata in ospedale in elisoccorso e, poco dopo, una donna di 53 anni si è sentita male sempre lungo la stessa strada. Mercoledì pomeriggio due richieste di intervento a distanza di pochi minuti hanno mobilitato le Forze dell’ordine oltre ai mezzi di emergenza in via Comasina.

Verano Brianza: paura per una quindicenne investita in via Comasina, ricoverata al San Gerardo non in pericolo di vita

La prima segnalazione, scattata alle 15.10, ha riguardato l’investimento di una ragazzina di quindici anni da parte di un Suv, una Porsche, all’altezza del civico 64, come emerge dai rilievi del comando dei vigili, guidato da Ciro Scognamiglio. Secondo una prima ricostruzione, la minorenne, residente in città, è stata travolta mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in codice rosso e l’elisoccorso con a bordo il personale medico, atterrato poco distante. La quindicenne è stata stabilizzata e successivamente trasportata all’ospedale di Monza in codice giallo.

Verano Brianza incidente ragazza 15 anni investita

Le sue condizioni, inizialmente apparse critiche, si sono rivelate fortunatamente meno gravi di quanto immaginato. Dalle prime informazioni acquisite dalla Locale, infatti, la giovane non risulta in pericolo di vita e presenta al momento alcune contusioni. Le attività di rilievo sono affidate alla Polizia Locale. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Scognamiglio. Al conducente del veicolo, un uomo di poco più di cinquant’anni residente fuori comune, è stata ritirata la patente di guida per mancata precedenza ai pedoni in fase di attraversamento stradale.

Verano Brianza: paura per una quindicenne investita in via Comasina, nel punto in cui Agostino Gualdi fu investito da un’auto pirata

Proprio nello stesso punto, il 3 dicembre di due anni fa, nel 2023, è stato investito Agostino Gualdi, mentre era a piedi con la sua cagnolina. Anche lui stava attraversando a piedi ed era stato travolto da un’auto pirata, che poi ha proseguito la marcia senza fermarsi a prestare soccorso all’uomo rimasto a terra. L’uomo, di origini bergamasche ma residente a Giussano, era deceduto una settimana dopo all’ospedale Niguarda di Milano in conseguenza delle gravi ferite provocate dal suo investimento.

Verano Brianza: in via Comasina anche i soccorsi per una donna colta da malore

Poco dopo, sempre in via Comasina, mercoledì pomeriggio, a circa dieci minuti di distanza, in prossimità del supermercato Aldi, una donna di 53 anni è stata colta da un malore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice giallo e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Verano. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti su entrambi gli episodi.