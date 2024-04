Verano Brianza, le farmacie private ricorrono contro l’istituzione del kit di benvenuto ai neonati

Notificato al Comune di Verano Brianza un ricorso straordinario al presidente della Repubblica. Il ricorso, presentato dall’avvocato Elena Travi, chiede l’annullamento della deliberazione della giunta comunale di Verano Brianza dello scorso 9 novembre istitutiva del kit di benvenuto per i bambini nati a Verano e registrati all’anagrafe municipale. Il bonus era stato distribuito lo scorso 10 febbraio all’interno di una cerimonia pubblica, ospitata in biblioteca, alle 58 famiglie dei neonati venuti al mondo tra il gennaio e il dicembre del 2023. Il kit consiste in un buono spesa da 80 euro finanziato dal Comune più un ulteriore buono da 20 euro finanziato dalla farmacia comunale MRC di via Comasina. 100 euro in totale quindi da spendere presso quest’ultima in prodotti per l’infanzia.

«Ci viene contestato che il kit di benvenuto avrebbe comportato una grave perdita di fatturato per le due farmacie private presenti sul territorio comunale -ha commentato il sindaco Samuele Consonni-. Stiamo parlando di poco più di 4mila euro assegnati dal Comune alle famiglie. La farmacia comunale, che è probabilmente delle tre presenti su Verano quella con introiti minori, ha presentato per il 2023 un fatturato di 780mila euro. Il nostro obiettivo è dare un servizio ai cittadini e non avvantaggiare il fatturato dei privati». Il Comune ha dato incarico all’avvocato Monica Meroni affinché possa tutelare le ragioni dell’ente.

Ricorso: gli interventi in consiglio comunale di Occhionero, Casano e Ratti

L’argomento è stato affrontato anche in chiusura del consiglio comunale di giovedì 18 aprile in seguito all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Ivan Casano. «La predisposizione di questa iniziativa era prevista nel Dup -ha risposto l’assessore alle politiche giovanili Beatrice Occhionero-. La delibera di giunta del 23 novembre è stata inviata ai capigruppo e pubblicata sui siti istituzionali e quindi accessibile a tutti. Il kit è stato consegnato in modo automatico a tutte le famiglie che hanno registrato un bambino nel 2023. L’amministrazione ha agito in modo trasparente». Sul tema farmacia comunale, a conclusione dell’esame del rendiconto della gestione 2023, il capogruppo di minoranza Alberto Ratti ha invitato l’amministrazione comunale a una maggior vigilanza sull’operato della farmacia MRC: «Non vogliamo entrare nel merito del ricorso presentato da due operatori di Verano -ha dichiarato Ratti-. Vogliamo sensibilizzare il sindaco e gli assessori a vigilare sull’osservanza del contratto sottoscritto per la gestione della farmacia comunale. A noi risulta che non tutte le previsioni contrattuali sono state osservate: mancano l’installazione di un distributore automatico self-service e di un defibrillatore accessibile dall’esterno e l’apertura fino alle 21 nei giorni feriali».