Verano Brianza, la secondaria Mandela perderà una sezione nel 2024-’25

Solo tre classi prime alla secondaria di Verano Brianza per il prossimo anno scolastico. Si lavora per ottenerne una in più. «Abbiamo richiesto all’ufficio scolastico di Monza di concederci quattro classi prime come esigerebbe il numero dei ragazzi con disabilità -ha spiegato il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione-. In questo caso, le classi non dovrebbero avere più di venti studenti, per garantire a ciascuno il diritto ad un’attenzione speciale sui banchi di scuola». Ad oggi gli iscritti in prima alla scuola secondaria Nelson Mandela sono 67, le classi avrebbero dunque 22-23 studenti ma il decreto ministeriale numero 141/99 stabilisce che le classi cui sono iscritti due alunni certificati con disabilità, non possono avere più di 20 alunni e quelle frequentate da un solo alunno non possono avere più di 25 alunni. «Da parte dell’ufficio scolastico abbiamo registrato una certa apertura -ha aggiunto il dirigente scolastico veranese-. Siamo in attesa di una risposta, che speriamo positiva, nelle prossime settimane».

Comprensivo: brillante la performance della primaria

Sull’istituto comprensivo di via Sauro per l’anno scolastico 2024-2025 l’ufficio scolastico di Monza ha concesso l’avvio di sei sezioni alla scuola dell’infanzia Il Melograno, cinque classi prime in primaria (una in più delle uscenti) e come anticipato tre classi prime in secondaria (una in meno delle uscenti). Alla Mandela si avranno dunque tre classi prime, quattro classi seconde e tre classi terze. «Attendiamo che sul plesso della secondaria il Comune avvii presto gli interventi promessi di manutenzione e di ammodernamento, è importante infatti che vengano offerti ai giovani cittadini ambienti belli e funzionali, affinché loro stessi sviluppino l’amore per il bello e per il bene -ha sottolineato Scaglione-. Complessivamente avremo nel comprensivo 13 studenti in più rispetto all’anno scorso, per un totale di 786 studenti; particolarmente brillante è il risultato della scuola primaria, che accoglierà ben 92 remigini».

Comprensivo: significativa la percentuale di studenti non veranesi

Di questi ultimi una percentuale importante è residente fuori paese perché i bambini di Verano Brianza che il prossimo settembre dovranno iniziare il loro percorso scolastico sono appena 66. Dei 92 remigini che a settembre siederanno sui banchi di via Manzoni solo il 56 per cento sono residenti in paese, il restante 44 per cento arriva dai Comuni più o meno vicini. «Anche a Verano Brianza la diminuzione delle nascite picchia duro -ha precisato il dirigente scolastico del comprensivo-. Nell’ultimo quinquennio a Verano i potenziali iscritti al comprensivo sono diminuiti del 15,4 per cento. Ma visto che il numero degli studenti è ugualmente aumentato, registriamo una crescita relativa del 20,4 per cento. Siamo molto felici per la fiducia dimostrata dai genitori che sembrano apprezzare la nostra offerta formativa». Alla primaria di Verano Brianza delle cinque classi prime in partenza il prossimo mese di settembre, tre saranno a tempo pieno con 40 ore settimanali e due, più piccole numericamente, a tempo ordinario con 29 ore settimanali.