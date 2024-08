Verano Brianza, la polizia locale fa restituire al proprietario un veicolo rubato nel 2021

Brillante operazione del corpo della polizia locale di Verano Brianza, che nei giorni di Ferragosto ha recuperato e consentito la restituzione al suo legittimo proprietario di una vettura, che era stata rubata addirittura nel 2021. La novità è maturata all’interno di un controllo del territorio, per la verifica dei veicoli in stato di abbandono o comunque privi di legittima copertura assicurativa.

Polizia locale: il mezzo era privo di copertura assicurativa

In questo contesto, gli agenti comandati da Ciro Scognamiglio si sono imbattuti in un’automobile in sosta, senza la già citata copertura assicurativa. Il personale ha quindi provveduto ad un approfondimento, da cui è emerso che il mezzo era stato oggetto di furto 3 anni fa. La circostanza ha originato il sequestro penale ed un’informativa alla procura della Repubblica di Monza, che ha convalidato l’atto e disposto la restituzione della vettura al titolare.