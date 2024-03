Verano Brianza, il parroco annuncia: l’ex oratorio è stato finalmente ceduto

Le parole di don Luca Piazzolla su oratorio maschile e Corte Maggioni. Nel bollettino parrocchiale “Comunità in Cammino” del 17 marzo il parroco di Verano Brianza ha ufficializzato le voci che nelle ultime settimane si rincorrevano sul futuro delle due proprietà parrocchiali. «Nei giorni scorsi è arrivata l’autorizzazione da parte della curia alla cessione dell’oratorio vecchio -ha scritto don Luca Piazzolla-. Dopo parecchi mesi in cui si sono alternate diverse ipotesi e proposte che via via sono tramontate a causa di diversi fattori, l’ultima offerta che è stata presentata garantisce alla parrocchia di essere sollevata da tutti gli oneri che la vecchia convenzione ancora in essere con l’amministrazione comunale prevede. A questo punto, entro qualche mese speriamo di poter giungere alla stipula del rogito sia per quanto riguarda la Corte Maggioni di via Umberto I, sia per l’oratorio maschile».

Parrocchia: ancora ignota l’identità dell’acquirente dell’ex oratorio

Mentre per la prima è nota l’identità dell’offerente, ovvero la cordata di imprenditori e famiglie veranesi che hanno costituito lo scorso 2 agosto la società “Curt di Urtulan srl”, sul secondo acquirente vige ancora grande riserbo. «Per quanto riguarda il futuro, il passo successivo non consiste tanto nell’estinguere i debiti della parrocchia, quanto piuttosto nel portare avanti i lavori del nuovo centro parrocchiale -ha aggiunto don Luca-. In particolare, è nota a tutti la necessità di realizzare un salone abbastanza grande da permettere di realizzare tutte quelle attività e quegli eventi che, ad oggi, si fa fatica a proporre per via della piccolezza degli attuali spazi e dell’impossibilità di usare il tendone nei mesi autunnali ed invernali. Questo significa che, nei prossimi mesi, riprenderemo a ragionare a proposito dell’ubicazione e della tipologia della struttura con la commissione che circa un anno fa era stata costituita, composta da persone di diversa età e che svolgono servizi diversi all’interno della parrocchia e dell’oratorio. L’idea che si sta portando avanti è quella di realizzare il salone nell’area dove c’era la casa di don Abramo».

Parrocchia: il nuovo salone sarà realizzato sull’area della casa di don Abramo

L’edificio era stato abbattuto nel maggio del 2022, sostituito da un grande prato per i giochi dei più piccoli. «La comunità sarà tenuta aggiornata in modo tale che tutti possano essere al corrente dei passi che si stanno compiendo –ha concluso il parroco veranese–. Ringrazio tutti per il sostegno dato finora (…). Le offerte raccolte ogni seconda domenica del mese ci permettono di coprire quasi interamente le rate del mutuo».