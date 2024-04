Verano Brianza, domenica 14 debutta il mercato Slow Food in piazza mercato

Il debutto del mercato Slow Food di Verano Brianza è previsto domenica 14 aprile. I “Mercati della Terra” sono una rete internazionale di mercati che lavorano in accordo con i principi di Slow Food. I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo. Vendono ciò che producono e trasformano e possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. I prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi. «Si tratta di un’iniziativa che accogliamo volentieri, dal momento che consente di dare visibilità a piccoli produttori del territorio-ha commentato il capogruppo di Viviverano in consiglio comunale Matteo Parravicini-. Per i cittadini è una bella occasione per avere a disposizione, anche se solo per un paio d’occasioni al momento, un mercato che si aggiunge all’appuntamento fisso del mercoledì».

Slow Food: già numerose le adesioni degli operatori

Come quest’ultimo il “Mercato della Terra” si terrà in piazza mercato dalle 8.30 alle 13.30. Numerosi gli espositori che già hanno aderito tra cui Agricola Cascina Rancate, Agricola Claudio Pigazzi, Azienda Agricola Bianchi Luca, Azienda Agricola Chelidonia, Pioppotremulo e Azienda Agricola Brambilla. In rappresentanza delle aziende veranesi ci sarà il Pastificio Cabella, che produce pasta fresca artigianale con l’utilizzo esclusivo di farine biologiche di Antico Molino Rosso. In vendita in piazza mercato i veranesi troveranno verdura biologica, salumi e formaggi della Valsassina, miele bio oltre a zafferano, birre e vino made in Brianza. La prima data sarà come anticipato domenica 14 aprile quindi si terrà un secondo mercato domenica 5 maggio. Per partecipare a una visita guidata degli espositori con degustazione bisogna iscriversi mandando una mail a monzaebrianzaslowfood@gmail.com, l’iniziativa è infatti promossa da Slow Food Monza e Brianza con il patrocinio del Comune di Verano Brianza.