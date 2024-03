Verano Brianza, auto abbatte nella notte un palo. La zona rimane senza corrente elettrica

Incidente stradale nella notte tra sabato 9 marzo e domenica 10 marzo a Verano Brianza. Era trascorsa da pochi minuti la mezzanotte, quando una vettura, per cause ancora da accertare, ha impattato in via Garibaldi un palo, utilizzato per il trasporto dell’energia elettrica nella zona.

Incidente: una persona è finita in ospedale

La scena del sinistro

Sul posto, per soccorrere le quattro persone coinvolte, una delle quali alla fine è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, è stata indirizzata un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, che è stata coadiuvata dall’autopompa dei vigili del fuoco di Seregno e dai carabinieri.

Incidente: i tecnici di Enel hanno ripristinato l’erogazione di corrente

Nelle due ore di intervento, si è provveduto alla messa in sicurezza dell’automobile e del luogo del sinistro. I tecnici di Enel hanno ripristinato il palo, superando la problematica dell’interruzione dell’erogazione della corrente nel circondario.