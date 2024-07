Venticinquenne circondato da 30 minori: picchiato a sangue

Circondato da venti – forse addirittura trenta – teen ager. Ragazzini poco più che bambini, ma che in gruppo si trasformano in “belve” capaci di fare male. Come hanno fatto con un 25enne. Martedì sera, in piazza Cavour a Desio, non hanno esitato a prenderlo a pugni, schiaffi, e calci. Uno dei calci, dopo averlo colpito alla schiena, lo ha fatto barcollare senza fiato. Dopo aver sbattuto la testa contro lo spigolo di un muro, il giovane è crollato a terra, privo di sensi. Dalla profonda ferita a una tempia è sgorgato molto sangue. Una scena che, per un attimo, ha fatto temere il peggio.

Qualcuno, tra i residenti impauriti affacciati alle finestre, ha chiamato i carabinieri di Desio. Pochi istanti, e tre gazzelle erano sul posto, mentre i medici del 118, dopo averlo medicato, hanno trasportato a sirene spiegate la vittima all’ospedale Pio XI di Desio. Il 25enne, dopo essere stato medicato, è stato dimesso. Non è in pericolo di vita.

Venticinquenne circondato da 30 minori: una lite nata tra il giovane e uno dei minori per una ragazza

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che la lite sia nata da un contrasto tra il 25enne e uno dei teen ager del branco. Quest’ultimo aveva ordinato al più “anziano” di lasciare in pace quella ragazzina, giovanissima, con cui ci “stava provando”. Ma il giovane aveva insistito, e così il suo antagonista ha deciso di “punirlo”, chiamando in aiuto altri venti – forse addirittura trenta – coetanei.

Venticinquenne circondato da 30 minori: i carabinieri hanno fermato l’aggressore, è un minore

Già nella serata di martedì i carabinieri di Desio hanno fermato l’aggressore. E’ un minore: nonostante la giovanissima età, rischia una denuncia per aggressione aggravata da futili motivi e una segnalazione al tribunale dei minori. I militari stanno inoltre passando al setaccio i fotogrammi delle telecamere puntate su piazza Cavour, per accertare la posizione di altri giovanissimi coinvolti nella lite

