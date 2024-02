Venditore abusivo di verdura al mercato di Meda: sequestro di carciofi

Alle vista degli agenti in divisa si è dato alla fuga lasciando sul posto la merce che stava cercando di vendere abusivamente. La Polizia locale di Meda ha intercettato, nell’ambito dei controlli effettuati all’area mercatale di piazza Dozio, un individuo intento a vendere verdura, ma privo di regolare autorizzazione. L’uomo, le cui generalità rimangono ignote, ha abbandonato sul posto due cassette contenenti una bella quantità di carciofi che sono state sequestrate.

Venditore abusivo di carciofi al mercato di Meda: la polizia locale inasprisce i controlli

La merce proveniva da attività non autorizzata. Gli accertamenti del comando di Meda proseguiranno anche in futuro, ma non riguarderanno solo gli ambulanti che operano in città. Il nucleo specialistico della Polizia locale sta inasprendo i controlli commerciali su tutto il territorio di competenza, fa infatti sapere il comandante della Polizia locale di Meda, Claudio Delpero. L’azione è mirata al rispetto delle normative commerciali e la tutela dei consumatori, prevedendo o sanzionando attività che operano prive delle necessarie autorizzazioni quindi eludendo le norme vigenti con conseguente danno concorrenziale.