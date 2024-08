Vedano, data storica: online il primo consiglio comunale

Alleluja. L’annuncio era stato dato dal sindaco di Vedano al Lambro, Marco Merlini, nel corso del consiglio comunale dello scorso 4 luglio. E così è stato. Anche il’aula consiliare del comune vedanese – buon ultimo tra tutte le 55 municipalità della Brianza – si è attrezzato della tecnologia necessaria per trasmettere in diretta streaming le sedute consiliari. Un modo per permettere ai cittadini di assistere, senza per forza uscire di casa, ai lavori del consiglio e di poter rivedere in seconda battuta tutto ciò che è avvenuto in quel contesto. Il primo consiglio comunale registrato è stato quello di venerdì 26 luglio. Si è trattato, però, di una sorta di prova generale prima del debutto. A causa di alcune normative legate alla privacy, la seduta non è stata trasmessa in diretta. L’Aula consiliare dovrà votare (e naturalmente approvare) un regolamento a tutela della privacy, proprio perché le registrazioni riprendono le persone presenti nel corso della seduta. La discussione del regolamento è prevista alla ripresa dei lavori del consiglio, quindi dopo la pausa estiva. Per ora le immagini del primo consiglio comunale tecnologico non sono disponibili. Serve ancora un po’ di pazienza, ma tanto ci sono le ferie!