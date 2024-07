Importante novità a Vedano al Lambro: un accordo tra l’associazione Amici dell’Unitalsi e la Croce Rossa di Monza porterà in paese un’ambulanza per il servizio di emergenza e di trasporto sanitario. La base del personale sanitario sarà negli spazi di Casa Francesco, in largo Vittime del Dovere.

Vedano al Lambro: Casa Francesco diventa una base per la Croce Rossa, più presenza sul territorio

L’obiettivo è di offrire alla popolazione una presenza maggiore sul territorio. L’intesa è stata siglata nella mattina dell’11 luglio dal sindaco Marco Merlini, dal presidente della Cri monzese Dario Funaro e da Franco Villa di Casa Francesco.