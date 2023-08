Vedano al Lambro: aggredita in strada da un uomo armato di machete

Una donna di 52 anni è stata aggredita a Vedano al Lambro da un uomo armato di machete. L’episodio è accaduto martedì scorso in via santo Stefano. Verso le 23, stava tornando a casa, camminando su una strada a lei familiare, e percorsa tante volte.

All’improvviso, dietro un cespuglio è spuntato l’uomo. Armato di un grosso machete, l’ha minacciata e aggredita, ferendola in modo per fortuna solo lieve. Le urla di paura della donna hanno attirato i vicini, che hanno avvisato le forze dell’ordine. Spaventato pure lui, l’aggressore è riuscito a dileguarsi, lasciando la 52enne ferita e in lacrime sul ciglio della strada.

Vedano al Lambro: aggredita in strada, indagano i carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Monza e i medici del 118. Sono stati loro a prestarle i primi soccorsi, calmandola, assistendola e medicandola. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale san Gerardo di Monza, è stata trattenuta fino alla mattina di mercoledì sotto osservazione, per effettuare alcuni accertamenti. Per fortuna, le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi. La donna era però sotto choc e presentava lievi ferite, che sono state medicate. Il suo stato di salute non desta particolari preoccupazioni. Ora i carabinieri di Monza stanno cercando il responsabile dell’aggressione. I militari sperano di scoprire dettagli decisivi consultando i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso puntate sul luogo dell’aggressione.

Sul posto è arrivato anche il sindaco, Marco Merlini, accompagnato dal presidente del consiglio comunale, Claudio Lamberti, e dal consigliere Davide La Fata. Merlini ha assicurato che la sicurezza aumenterà sui territorio di Vedano al Lambro, grazie alla presenza di nuove telecamere.