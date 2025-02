Varedo, mattonata sulla Jaguar per rubare gli spiccioli

Anonimi nella mattina di martedì hanno preso d’assalto una Jaguar posteggiata a lato strada, in via Mascagni, a Varedo, a colpi di mattone. Proseguono gli atti di vandalismo a scopo di furto contro le macchine lasciate parcheggiate per la notte. In questo caso, molto probabilmente il proprietario della macchina di lusso lasciata a bordo strada notte tempo, aveva lasciato qualche oggetto di un qualche valore all’interno dell’abitacolo.

Varedo, ladri in azione: mattonata sulla Jaguar posteggiata

E se in questa zona della città attorno a via Sant’Aquilino i ladri prendono di mira le macchine che potrebbero avere al proprio interno oggetti di valore, dalle parti di via Leopardi in zona Snia, gli assalti sono pressoché quotidiani e seriali, e spesso coinvolgono anche intere file di macchine: in questo caso l’intento è chiaramente quello di racimolare anche pochi spiccioli che, messi insieme, al mattino successivo consentono agli autori di garantirsi la dose mattutina. In una delle scorse nottate il proprietario di una delle macchine danneggiate è stato inseguito a lungo da uno dei malviventi, dopo averlo colto sul fatto