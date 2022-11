Varedo: due abusivi identificati nel sopralluogo all’ex Snia per rilanciare l’area

I capannoni della ex Snia di Varedo continuano a essere popolati da disperati che vi trovano alloggio per la notte. Due di essi sono stati sorpresi ancora nel sonno, in occasione del nuovo sopralluogo nel grande sito industriale dismesso, effettuato venerdì mattina dal sindaco di Varedo Filippo Vergani con il vicesindaco Figini e con la proprietà che si appresta a dare il via al primo lotto di lavori.

Varedo: due persone identificate nel sopralluogo all’ex Snia, l’area pronta per essere riqualificata

E il rinvenimento, l’identificazione da parte di carabinieri e Polizia locale, di questi abusivi che ancora vivono e dormono dentro i capannoni diroccati, ha confermato ancora una volta, la necessità e l’importanza del recupero dell’area dismessa che presto diventerà parco, abitazioni, commerciale e servizi.

In questo caso, i militari e la Locale hanno indentificato due persone marocchine già note da tempo alle forze dell’ordine, che trovano quotidiano ricovero in uno dei locali sul versante sud del sito, dormendo su giacigli occasionali ricavati in mezzo all’immondizia e alle macerie. Trovati in possesso di qualche coltello da cucina, non di sostanze stupefacenti né di armi. La situazione generale dovrebbe normalizzarsi e le frequentazioni dovrebbero cessare, non appena partiranno i lavori del primo lotto di intervento, individuato proprio in quella zona sud della ex Snia.