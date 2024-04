Valassina, perde il controllo e rimbalza contro un’altra auto in transito: un ferito e lunghe code

Soccorso in codice giallo un automobilista 26enne protagonista di un incidente stradale accaduto poco prima delle 13 di sabato 13 aprile lungo la Statale 36 Valassina, all’altezza di Carate Brianza, in direzione nord. Registrate code fino a tre chilometri.

Incidente stradale in Valassina a Carate: un ferito e lunghe code

Secondo una prima ricostruzione il 26enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda andando a sbattere contro il new jersey centrale e rimbalzando contro un’altra vettura in transito. Sul posto una ambulanza da Seregno Soccorso inviata dal 118 e i vigili del fuoco di Seregno con un’autopompa. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi effettuati da Polstrada che ha anche gestito il traffico.