Vaccinazione antinfluenzale, open day a Vimercate per donne in gravidanza

Open day vaccinale a Vimercate per le donne in gravidanza. Sabato 17 dicembre l’iniziativa è programmata al centro vaccinale ex Esselunga di via Enrico Toti 8. L’iniziativa è dedicata alla vaccinazione antinfluenzale.

Vaccinazione antinfluenzale: come partecipare

L’open day si tiene dalle 8 alle 14. L’accesso è libero: basta essere muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e carta di identità. Asst Brianza, al pari delle altre Asst che fanno capo ad Ats Brianza, ha messo a disposizione ulteriori posti dedicati alla vaccinazione dei minori, previa prenotazione sul sito di Regione Lombardia.