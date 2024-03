Usmate-Velate: una donna sventa la truffa dell’acqua

Truffa sventata mercoledì 27 marzo, grazie alla prontezza di spirito di un’anziana signora, in via Vittorio Veneto. E’ accaduto verso le 9,30 quando la donna è rientrata da Messa. Lì ha trovato un giovane che si è qualificato quale “tecnico dell’acqua”, precisando che era il figlio del vigile di Usmate andato in pensione e che stava effettuando dei controlli, ha poi continuato il malvivente, poiché recentemente una signora che aveva bevuto acqua del rubinetto era stata male ed era stata ricoverata in ospedale. Inoltre l’uomo si è dimostrato a conoscenza di particolari della vittima e del marito.

Usmate-Velate: una donna sventa la truffa e il finto tecnico

A quel punto la “vittima predestinata” si è convinta ed ha fatto entrare lo sconosciuto. Una volta saliti in casa l’uomo ha cominciato a spruzzare del liquido in vari punti dei locali ma a questo punto la padrona di casa ha sentito bruciori alla gola, proprio mentre il delinquente invitava l’anziana usmatese a riporre tutto l’oro che aveva addosso in frigorifero.

E’ qui che alla vittima si è accesa subito una lampadina ed ha detto che aveva bisogno di sentire un vicino di casa. Per il truffatore è stato come far suonare un allarme, con una scusa si è avviato alla porta d’ingresso ed è sparito in un batter d’occhio. Poco dopo sono stati allertati i carabinieri di Arcore.