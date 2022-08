Usmate-Velate: un egiziano è stato picchiato e rapinato da quattro bengalesi

Rapinato dello smartphone e pestato a sangue nella tarda serata di martedì 24 luglio, in viale Europa, a Usmate, un egiziano residente in paese e dipendente di un’azienda locale. Il drammatico episodio si è concluso con i soccorsi all’operaio, 40 anni circa, che è stato trasportato al pronto soccorso di Vimercate grazie all’allarme lanciato da un passante. Venti i giorni di prognosi rilasciati dai sanitari del nosocomio vimercatese.

Usmate-Velate: un egiziano picchiato in centro

Era circa la mezzanotte e l’egiziano, che stava rientrando a casa in bicicletta, dopo aver terminato il suo turno nei pressi di viale Europa, all’improvviso è stato fermato da due coppie, originarie del Bangladesh, residenti in un paese vicino, e disarcionato dalla sella. L’uomo nulla ha potuto fare per difendersi. É stato spinto a terra e qui i due aggressori, in compagnia delle proprie mogli, si sono accaniti con estrema violenza, con calci e pugni anche in testa e sul viso finché la loro vittima non era a quel punto pressoché privo di conoscenza e sanguinante sull’asfalto. Ed è stato in quel momento che un passante, resosi conto di quanto stava accadendo e spaventatissimo da tanta violenza ha chiamato tremante il 112 spiegando cosa stava accadendo. Poco dopo è arrivata una pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Monza e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo, tramortito e ferito, al pronto soccorso di Vimercate.

Usmate-Velate: un egiziano picchiato in centro senza un chiaro motivo

L’aggressione è subito apparsa estremamente misteriosa. Tanto che negli investigatori la domanda sorta immediatamente dopo è stata, ovviamente, chiara: ma è possibile che per rapinare uno smartphone due coppie si siano accanite con tanta violenza sulla loro vittima?Da questo dubbio probabilmente sono partite le indagini per mettere a fuoco i motivi del violento pestaggio.E le motivazioni sulle quali si basano le indagini sono almeno due: rapina, appunto, ma con notevole riserva poiché la violenza usata non giustificherebbe l’appropriazione di un telefoninoL’altro filone delle indagini non tralascia però neanche una rissa tra etnie diverse, magari per un torto fatto e mal “digerito” dai quattro bangladesi. Possono essere questi i motivi di tanta rabbia nel pestaggio? Al momento è difficile dirlo ma appare comunque estremamente poco credibile. Ci possono essere tante altre motivazioni al momento sconosciute. Non ultima quella legata al consumo di stupefacenti che sulla piazza di Usmate sta divenendo sempre più preoccupante. Ma anche questa è un’ipotesi che al momento non trova riscontro.C’è infine da sottolineare, sempre a proposito di violenza, che ultimamente a Usmate si sono verificate diverse risse, quasi sempre tra connazionali extracomunitari che a tarda ora, e quasi sempre in preda ai fumi dell’alcol, con le loro urla hanno messo in ansia gli abitanti della zona. Zona abbastanza centrale del paese.