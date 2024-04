Usmate Velate: Pierluigi Beghetto ucciso a coltellate a Esino Lario

Ucciso a colpi di coltello da un vicino di casa a Esino Lario: la vittima è Pierluigi Beghetto, ex assessore e consigliere comunale in carica nel comune sopra il lago di Lecco, residente in Brianza a Usmate Velate. Lui, 53 anni, è stato aggredito e accoltellato forse per problemi di vicinato nel paese sopra Varenna nella mattina di domenica 21 aprile, intorno alle 9. Sul posto i carabinieri di Lecco per condurre le indagini. Il presunto assassino è stato fermato dai militari.