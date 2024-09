Una chiesa stracolma per l’ultimo saluto ad Angelo Vertemara. Sabato mattina 7 settembre nella chiesa di Santa Margherita a Usmate Velate in centinaia si sono voluti stringere intorno alla famiglia, dopo la tragica morte del 67enne schiacciato da una balla di fieno mentre stava lavorando in un’azienda agricola a Velasca (frazione di Vimercate).

Usmate Velate: l’ultimo commosso saluto ad Angelo Vertemara, una vita per la terra

Vertemara è da sempre stato un agricoltore e allevatore innamorato del suo lavoro, riuscendo anche ad aprire un’azienda agricola a Cascina San Carlo ormai da 30 coinvolgendo in questa avventura anche i figli.

Sulla bara era stato appoggiato anche il suo cappello simbolo della sua attività e mentre il feretro usciva dalla chiesa sono state diffuse le note di “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano.