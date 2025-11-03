Era il giorno delle sentenze nel processo sul presunto abuso edilizio del complesso residenziale “Verde Manara” di via Villaggio dei Pini, a Usmate Velate.

Usmate Velate: le sentenze del processo per corruzione nell’urbanistica, condannato il geometra Colombo

Il geometra Antonio Colombo è stato condannato a una pena di 6 anni e 1 mese, per lui il pm Carlo Cinque aveva chiesto nel processo con rito abbreviato una condanna a otto anni.

Sono stati rinviati a giudizio con rito ordinario il costruttore Alberto Riva, il geometra Luigi Roncalli e Francesco Calogero Magnano, noto anche come “il geometra di Silvio Berlusconi”.

Usmate Velate: le sentenze del processo per corruzione nell’urbanistica, il cantiere non è più di proprietà del costruttore

Il cantiere che era sotto sequestro è stato confiscato: non è più di proprietà del costruttore, ma passa al Comune. Resta l’attesa per le ventiquattro famiglie che hanno acquistato gli appartamenti.

Usmate Velate: le sentenze del processo per corruzione nell’urbanistica, la vicenda

Il caso era scoppiato il 29 aprile scorso, quando, agenti della Guardia di Finanza provinciale di Monza eseguirono le ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, su richiesta del sostituto procuratore Carlo Cinque: tre persone finirono in carcere, sei ai domiciliari. I reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.