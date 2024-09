Usmate Velate inaugura i distributori automatici dei sacchetti Cem

Inaugurati i nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata a Usmate Velate ed erogheranno, solo alle utenze domestiche sacchi rossi (ecuosacco) e sacchi gialli (multipak). I sacchi dell’umido non saranno più distribuiti. Venerdì mattina 27 settembre c’è stato il taglio del nastro ideale con il sindaco Lisa Mandelli, l’assessore all’Ecologia Luisa Mazzuconi e un tecnico Cem, per spiegare il funzionamento del macchinario in largo Papa Giovanni XXIII, l’altro invece è dislocato al centro sportivo.

Usmate Velate inaugura i distributori e come funzionano

Per il ritiro dei sacchi sarà sufficiente avvicinare al lettore la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica (CIE) dell’intestatario Tari o di un componente del nucleo familiare e seguire le istruzioni sullo schermo del distributore. Fino al 31 dicembre 2024 i distributori erogheranno la scorta gratuita per l’anno 2024, solo a coloro i quali non abbiano ancora ritirato la scorta nell’anno in corso. Chi invece l’ha già ritirata, non troverà presso il distributore disponibilità di sacchetti fino a fine anno. A partire dal 1°gennaio 2025 i distributori erogheranno la scorta relativa al primo semestre dell’anno 2025. Dal 1°luglio 2025 la macchina potrà erogare la scorta relativa al secondo semestre 2025. Così anche per gli anni a seguire.