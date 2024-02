Usmate Velate: in strada con un coltello di 23 centimetri, soccorso e denunciato

In quello stato di agitazione e con un coltello da cucina con lama di 23 centimetri avrebbe potuto farsi del male o colpire qualcuno. Per questo la polizia locale di Usmate Velate è intervenuta giovedì in via Volta in seguito alle segnalazioni di diversi cittadini per un giovane in stato di alterazione.

Usmate Velate: in strada con un coltello di 23 centimetri, denunciato per porto abusivo d’arma

Gli agenti lo hanno intercettato, bloccato e disarmato. E poi hanno chiamato i soccorsi che hanno trasportato l’uomo, non residente in paese, all’ospedale di Vimercate dove è stato preso in cura. È stato denunciato per porto abusivo di arma.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Arcore.