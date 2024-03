Usmate-Velate: i vandali distruggono i giochi al parco

Gli atti vandalici sono sempre esecrabili, odiosi. Perché vanno a imbrattare e talvolta perfino a danneggiare dei beni comuni. Ma tra tutti, quelli più ripugnanti sono quelli contro i bambini. Teatro dello scempio che vi raccontiamo stavolta è il parco Borgia di Usmate Velate, l’area verde alle spalle di Piazza Pertini. Uno spazio giochi che, da tre anni, era dotato anche di attrezzature inclusive. Perché il parco è – o per meglio dire era – accessibile anche ai piccoli con disabilità motorie.

Usmate-Velate: i vandali e la giostra inclusiva

Proprio la giostra a girello utilizzabile da parte di tutti i bambini è stata danneggiata nei giorni scorsi ed oggi è, di fatto, inutilizzabile dal momento che le parti in legno sono state compromesse. Risultato: i bambini di Usmate, tutti i bambini, dovranno fare a meno di questo gioco. In questo momento, l’area è stata delimitata con transenne e resa inaccessibile ai più piccoli; al tempo stesso il Comune ha già fatto richiesta del pezzo sostitutivo. Subito dopo l’accaduto, hanno preso il via le indagini della polizia locale per identificare i responsabili. “

Usmate-Velate: i vandali e l’amarezza di Mandelli

Nei giorni scorsi, all’interno del Parco Borgia, nell’area giochi inclusiva è stato commesso un vandalismo che ha momentaneamente reso inutilizzabile una giostra a girello destinata ai più piccoli. Un gesto compiuto da irresponsabili, incapaci di comprendere il valore di questo luogo e di rispettare il patrimonio comunale che ricordo essere di tutti noi ”. Questo l’amaro commento del sindaco Lisa Mandelli. Un’amarezza comune di fronte ad un gesto incomprensibile, che priva tutti i bimbi di un momento di svago e divertimento. Non resta che augurarsi che il gioco venga riparato al più presto e che gli autori di questo vergognoso atto vandalico siano individuati. A lui o a loro, sarebbe curioso fare una semplice domanda: perché?