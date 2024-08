Usmate Velate: i ladri rubano le offerte in chiesa forzando una finestra

Rubate tutte le elemosine dalla chiesa di Santa Margherita in via Cavour a Usmate Velate. È accaduto nella notte fra mercoledì 21 agosto e giovedì 22. I ladri, che evidentemente conoscevano bene le abitudini del sacerdote, dopo aver divelto una finestra sono dapprima entrati nell’appartamento del parroco, don Lorenzo Passoni, dove si sono appropriati delle chiavi della chiesa appoggiate su un mobile. Dopodiché si sono subito recati agli ingressi della parrocchiale ma, prova e riprova, nonostante in possesso del mazzo di chiavi, non sono riusciti ad aprire nessuna porta.

Usmate Velate: i ladri rubano le offerte in chiesa, ma le chiavi non bastano

Per nulla sfiduciati, non hanno desistito e dopo aver forzato una finestra sono infine entrati nella chiesa da dove si sono poi portati in sacrestia. Qui hanno avuto tutto il tempo di mettere a segno la razzia e presa di mira una cassaforte, dopo averla divelta, si sono appropriati di tutto il denaro che vi era contenuto, proveniente soprattutto dalle offerte dei fedeli. Non si conosce l’ammontare della refurtiva.

Don Lorenzo Passoni si è accorto di quanto era accaduto solo la mattina seguente. Al sacerdote non è rimasto che cercare di fare un inventario di quanto ha trovato e chiamare quindi i carabinieri della stazione di Arcore. I militari hanno iniziato le indagini dalle immagini delle videocamere installate lungo le strade che portano in via Cavour.