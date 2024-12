“Il sogno diventa realtà”, è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Associazione Atena di Usmate Velate, con il patrocinio della sezione Confcommercio di Vimercate, che per sabato 21 e domenica 22 dicembre ha organizzato una due giorni di festa dedicata ai bambini, e non solo. Un bellissimo “Villaggio di Babbo Natale” con una ventina di bancarelle di hobbisti per le famiglie, con Babbo Natale sempre pronto ad accogliere i bambini e laboratori Elfi per bambini, il tutto arricchito da vin brulè, salamelle, patatine e zucchero filato.

Usmate Velate: due giorni di festa col Villaggio di Babbo Natale, domenica la tombolata

Domenica 22 dicembre poi, alle 15.30 una grande tombolata con ricchi premi offerti dai molti commercianti di Usmate Velate che hanno voluto aderire, con entusiasmo, all’iniziativa.