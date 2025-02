Usmate Velate: Bonetto nuovo responsabile della polizia locale

È Alessandro Bonetto il nuovo responsabile della polizia locale del Comune di Usmate Velate, dopo il trasferimento definitivo ad Arcore del comandante Mario Nappi a partire dal mese di febbraio.

«Ringraziamo il dottor Nappi per l’impegno profuso in questi tre anni a capo della Polizia locale – hanno detto la sindaca Lisa Mandelli e l’assessora con delega alla Polizia Locale Luisa Mazzuconi – e gli facciamo i migliori auguri per il suo nuovo incarico. Come Amministrazione abbiamo deciso di conferire la responsabilità del settore al dottor Bonetto data la lunga esperienza accumulata nei vent’anni anni trascorsi presso la Polizia Locale a Usmate Velate e il ruolo di vice ricoperto dal 2022».