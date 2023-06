Una Vita in rosa cammina contro il cancro a Lissone

Facciamo rumore contro il cancro. Torna l’evento promosso dall’associazione Una vita in rosa “Cammina a ritmo di musica” con Ale e Katy domenica 11 giugno, ritrovo alle 9.30 in piazza Libertà per il check-in, alle 10 si parte. Un percorso a tappe che andrà a toccare nuovi punti della città, come la casa di riposo Agostoni per un momento di “sport e musica in cuffia” anche con i nonni e non solo.

Una Vita in rosa cammina con la musica per le vie

«Ringrazio Alessandro Arosio, di Dancers & Fun– dice Ivana Maconi, presidente dell’associazione- e Katiuscia Pedrina, insegnanti di fitness che ci aiutano e donano l’intero incasso all’associazione per sostenere la campagna “nastro rosa” 2023. Un grazie alle mie “donne” che stanno lavorando e che saranno in piazza, tutto il giorno, con il nostro gazebo informativo e con i nostri gadget, dal sapore estivo, che servono a sostenere i progetti per aiutare le donne malate oncologiche». Una camminata con la musica in cuffia, che colorerà e animerà la città, un evento che l’associazione propone per la città, per tingerla un po’ di rosa. Per iscriversi all’evento si può andare in sede, in villa Magatti, il martedì dalle 17.30 alle 19.30 oppure chiamare lo 380.6974918 o Asd Dancers & Fun 039.462041 o 338.9085647.