Una fuga di gas a Usmate-Velate fa intervenire i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas in via Roma a Usmate nella serata di venerdì 29 dicembre, intorno alle 17. Secondo i primi accertamenti, da una tubazione del gas che attraversa il Molgora, nel tratto che poi va ad interrarsi, è stata individuata la fuoriuscita di metano. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini che attraversando quel tratto hanno sentito il forte odore di gas.

Una fuga di gas a Usmate-Velate e la strada interrotta

Per precauzione la strada è stata interrotta e tutti i veicoli che provenivano dal centro sono stati fatti deviare in via Miramonti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e i tecnici del gas e che hanno cercando la perdita. Con loro anche i carabinieri della compagnia di Monza e gli agenti della polizia municipale che hanno gestito la viabilità. I tecnici della società energetica hanno poi scavato nel punto dove è stata localizzata la perdita e messo in sicurezza la condotta.