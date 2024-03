Una camminata nel Parco Pane per dire no a Pedemontana

Il Parco Pane organizza una passeggiata al Bosco della Bruciata a Carnate insieme alle guardie ecologiche volontarie e la lista di maggioranza di SiamOrnago coglie la palla al balzo per dire no al completamento di Pedemontana che toccherà anche quell’area verde con la Tratta D Breve. “Questa passeggiata è un atto simbolico di opposizione al progetto Pedemontana. Rischiamo di vedere irrimediabilmente distrutto il Bosco della Bruciata. Nel 2026, se il progetto sarà approvato, inizieranno i lavori che devasteranno questo tesoro naturale unico e siamo di fronte ad una lotta contro il tempo. Non possiamo permettere che un luogo così prezioso venga distrutto a causa di scelte sbagliate da parte della Regione, che sottovaluta l’importanza di questo polmone verde nel nostro ambiente ed ha ignorato ogni possibilità di dialogo con il territorio” ha dichiarato il vicesindaco di Ornago, Gabriele Balconi.

Una camminata nel Pane e la posizione di Ornago

“In questi mesi, insieme ai sindaci, alle associazioni e alle aziende del territorio, ci siamo mobilitati incessantemente per cercare di fare qualcosa di concreto, informando più persone possibili e sottolineando i rischi connessi a quest’opera, che non apporterebbe alcun reale beneficio alla nostra Comunità. Il Parco Pane, con la sua ricchezza di biodiversità è un patrimonio inestimabile, l’unico nostro polmone verde da preservare e salvaguardare. Invitiamo i nostri concittadini ad unirsi per dire no a questo progetto”, ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Stefano Galbusera. L’appuntamento è domenica 17 marzo al Bosco della Bruciata, con accesso dal fondo di via Gargantini, a Carnate . Le visite partiranno alle 10:30, 11:00, 11:30, con una durata prevista di un’ora. La partecipazione è gratuita, e l’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo iniziative@parcoagricolonordest.it.