Una 21enne di Vimercate col fidanzato pranza senza pagare e picchia il proprietario del ristorante

Pranzano, scappano senza pagare e fermati dal proprietario del ristorante, lo picchiano pure tanto da essere fermati dalla polizia. Questo triste episodio si è verificato in un locale nel centro di Como con protagonisti una coppia di fidanzati, lui 25enne comasco con alcuni precedenti penali, lei 21enne residente a Vimercate.

Una 21enne di Vimercate, la fuga e la colluttazione

I due ragazzi dopo aver pranzato tranquillamente al momento di saldare il conto che ammontava a 47 euro hanno fatto finta di uscire dal ristorante per fumare una sigaretta e invece si sono dati alla fuga. Il titolare del locale, accortosi di ciò che stava avvenendo, li ha inseguiti chiedendo loro di pagare il cibo consumato e invece i due lo hanno preso addirittura a botte con calci e pugni rompendogli addirittura la mandibola.

Una 21enne di Vimercate, la denuncia e il proprietario in ospedale

Nel frattempo sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Como che hanno provveduto a fermare i due giovani portarli in Questura e a denunciarli per insolvenza fraudolenta e lesioni personali. Il malcapitato proprietario è stato invece accompagnato all’ospedale Sant’Anna di Como per le diverse fratture riportate e tenuto in osservazione per una piccola emorragia cerebrale.