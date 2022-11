Un ventitreenne, dopo un incidente e l’alcoltest, si vede ritirare la patente a Giussano

A Giussano, sabato 26 novembre, attorno alle 5, all’incrocio tra via Prealpi e via nuova Vallassina, vicino al centro commerciale Gran Giussano, un ventitreenne, residente in città, verosimilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo della propria Opel Corsa, andando ad impattare contro la grande rotonda che regola l’intersezione. La sua corsa è terminata proprio sull’erba del manufatto stradale.

Incidente: i carabinieri sul posto per i rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Seregno che, dopo essersi sincerarti delle condizioni del ragazzo, per fortuna illeso, ed aver messo in sicurezza la strada, hanno sottoposto l’interessato all’alcoltest, rilevando un tasso alcolemico di 0,65 grammi per litro, in ragione del quale lo stesso è stato sanzionato amministrativamente con contestuale ritiro della patente di guida.