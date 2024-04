Un premio nel nome di Di Guida giovane vittima di incidente sul lavoro

In nome di Gabriele di Guida per mantenere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza al lavoro. E’ quella che verrà consegnata il prossimo 10 aprile a Roma dalla Enbic a conclusione del progetto pilota “Health and safety first”. Il 10 aprile, non una data non casuale ma il quinto anniversario da quel terribile mercoledì quando un terribile incidente sul lavoro nella Silfa di Sulbiate portò via Gabriele dall’affetto dei cari e dei suoi genitori. Proprio la mamma di Gabriele sarà a Roma a consegnare il “Premio Gabriele di Guida”.

Un premio nel nome di Di Guida e l’iniziativa a Roma

«Un paio d’anni fa sono stata a Bologna a una fiera dedicata alla sicurezza sul lavoro – spiega Ester – Questo è un progetto pilota volto alla promozione della cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. A gennaio sono stata a Roma una decina di giorni e ho incontrato 1200 ragazzi delle scuole superiori per portare la mia esperienza e la storia di quanto è accaduto a Gabriele. Gli studenti hanno poi avuto il compito di realizzare un elaborato e i tre migliori verranno premiati con una borsa di studio offerta dalla Enbic e dedicata alla memoria di Gabriele. Il 9 saremo alla Camera dei Deputati per la presentazione. Saranno presenti anche il sindaco Davide Fumagalli e una rappresentanza dell’associazione Gabry nel cuore».