Il 20 maggio, Giornata mondiale delle api. L’azienda agricola “Api su Ape” dei fratelli Beatrice e Gianluca Bollini il 24 maggio presenta il libro illustrato per bambini “Il Mondo delle Api”.

Un libro made in Limbiate per raccontare le api ai bambini: il progetto dell’azienda dei fratelli Gianluca e Beatrice Bollini

Il racconto per bambini approda al negozio “Api su Ape” in via Fratelli Cervi 10 e sarà sicuramente un momento unico per parlare delle amiche api in modo originale e anche simpatico, con il coinvolgimento di tante famiglie.

«Il libro – spiega Beatrice, che da 6 anni anima la piccola azienda agricola con il fratello e il negozio in centro a Limbiate – nasce in parte dagli eventi di divulgazione nelle scuole che abbiamo fatto in questi anni. Il racconto spiega, anche agli adulti, perché le api sono così fondamentali per la nostra sopravvivenza. Le api sono importantissime da un punto di vista ambientale per il loro fondamentale ruolo nell’impollinazione. Oggi più che mai si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti causate da numerosi fattori come il cambiamento climatico, la presenza di nuovi parassiti e patogeni, la diminuzione delle risorse nutritive e la perdita di habitat e biodiversità».

Un libro made in Limbiate per raccontare le api ai bambini (e non solo): evento gratuito all’indomani della Giornata mondiale

Per la piccola realtà agricola limbiatese il 20 maggio è una giornata importantissima perché contribuisce a sensibilizzare grandi e bambini su quanto le api siano fondamentali per l’ecosistema, ma ogni anno è anche il momento per fare il punto su una attività che richiede tanta passione e impegno quotidiano.

«Così – aggiunge Gianluca – dopo un lavoro di molti mesi siamo super felici e orgogliosi di presentare “Il Mondo delle Api”, un racconto illustrato per bambini che spiega tantissime curiosità sulle api».

Si tratta di un racconto semplice e coinvolgente pensato sia per i più piccoli che per i bambini più grandi.

«Anzi, secondo noi è rivolto anche agli adulti che, leggendolo ai bambini, scopriranno moltissime informazioni che non sapevano» sulla natura e sull’ecosistema.

Un libro made in Limbiate per raccontare le api ai bambini (e non solo): illustrazioni di Laura Chiorlin

L’evento è aperto e gratuito: il progetto viene definito “100% made in Limbiate” proprio per la realizzazione delle illustrazioni da parte della concittadina Laura Chiorlin, designer della comunicazione e illustratrice, che con le sue doti grafiche ha dato un contributo importante al mix di parti narrate e illustrazioni che non mancherà di incuriosire i piccoli limbiatesi che prenderanno parte all’evento in negozio.