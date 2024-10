Limbiate: nasce il Pan di Seta, filiera corta e ingredienti tipici per promuovere il territorio

Pan di Seta: nasce il simbolo della filiera corta di Limbiate con ingredienti tipici come il miele locale e le more di gelso, utilizzati per creare un pane unico. Ecco il prodotto del territorio che, grazie a una positiva sinergia tra il Duc, Distretto urbano del commercio, ed il Comune di Limbiate, vuole incoraggiare i cittadini a riscoprire il valore dei prodotti a km 0 e a sostenere i produttori locali.

Limbiate: nasce il Pan di Seta, il progetto del Comune con il fornaio Maurizio Carcò e l’apicoltore Gianluca Bollini

L’evento di presentazione si è svolto sabato scorso in piazza Aldo Moro, con largo successo. «È stato il coronamento di un percorso che ha visto il Comune e i produttori lavorare insieme per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze – dichiara l’assessore al commercio, Cinzia Galli, presente col sindaco Antonio Romeo – ringrazio Maurizio Carcò de il Forno di Maurizio e Gianluca Bollini di Api su Ape per la disponibilità e l’entusiasmo. La ricetta sarà distribuita a tutti i panifici e pasticcerie di Limbiate». Un opuscolo informativo fornisce la ricetta e spiega gli ingredienti del Pan di Seta, una denominazione poetica e leggera che rende unico il prodotto made in Limbiate.

Limbiate Pan di Seta

Limbiate: nasce il Pan di Seta, le more di gelso coltivate alla scuola agraria di Mombello

Il Pan di Seta, nato dall’incontro tra tradizione e innovazione, è realizzato con ingredienti tipici come il miele prodotto a Limbiate da Gianluca Bollini e le more di gelso, un tempo molto diffuse sul territorio e oggi coltivate dalla scuola agraria Castiglioni di Mombello.

Il fornaio Maurizio Carcò ha preparato il Pan di Seta in tre versioni: quella base con farina semintegrale di grano tenero, lievito madre, miele millefiori e zucchero integrale di canna, la seconda versione con l’aggiunta di more di gelso, nocciole e gocce di cioccolato fondente, la terza invece con more di gelso, cannella e gocce di cioccolato fondente. Sabato scorso sono state distribuite le ricette ai cittadini presenti, ma per gustarlo senza paura di sbagliare è possibile trovarlo nelle pasticcerie e panetterie della città.

Limbiate: nasce il Pan di Seta, «valorizzare i prodotti, stagionalità e biodiversità»

«Vogliamo valorizzare i prodotti che la nostra terra ci dona– si legge sull’opuscolo prodotto da Duc e Comune – e ci spingono a scoprire ed utilizzare gli ingredienti della stagionalità e della biodiversità. Un pane buono e dolce che ricorda le more di gelso che si raccolgono nei boschi, tra i campi e sentieri, con sfumature violacee, perfetti per arricchire il miele millefiori che porta in sè l’assenza dei prati e dona un tocco di dolcezza naturale ad ogni boccone».

Il Pan di Seta di Limbiate è un pane che fa riscoprire il piacere di gustare un prodotto del territorio e che da oggi diventa il simbolo della filiera corta di Limbiate, a sostegno della vitalità economica e sociale della città, contribuendo alla creazione di un’economia locale sostenibile e solidale.