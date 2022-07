Un condizionatore va a fuoco, attimi di paura a Lesmo

Attimi di paura a Lesmo per un condizionatore andato a fuoco. Sabato 2 luglio una manciata di minuti dopo la mezzanotte all’interno di un appartamento in via Alberto Da Giussano, traversa di via Ratti il climatizzatore ha incominciato a sprigionare delle fiamme probabilmente per un cortocircuito o l’utilizzo intenso dell’aria condizionata in questi giorni di grande caldo.

Un condizionatore va a fuoco e l’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto si sono portati i vigili del fuoco e un’ambulanza per prestare le cure a due donne di 50 e 36 anni e a una ragazzina di 14 anni. Fortunatamente la questione si è risolta nel giro di poche ore e nessuno è stato trasferito in pronto soccorso. In compenso il quartiere è rimasto sveglio nel cuore della notte, mentre veniva risolto il problema.