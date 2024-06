Un caso di infezione da Chikungunya alle porte della Brianza: parte la profilassi

Caso di Chikungunya riscontrato su un soggetto residente a Cassina Amata e a Paderno Dugnano parte immediatamente la profilassi anti zanzare.

Nella giornata di venerdì era stata Ats Città Metropolitana di Milano a dare comunicazione di un caso di positività per Chikungunya di un cittadino residente, in applicazione degli adempimenti previsti dal piano nazionale e di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbivirosi. Venerdì 14 giugno e sabato 15 giugno è stata disposta una disinfestazione specifica nelle zone interessate nelle adiacenze del focolaio, dalle ore 19.

Un caso di infezione da Chikungunya: a Paderno chiuso il parco Belloni

Gli interventi riguarderanno i giardini privati e le aree pubbliche nella zona di presunta circolazione virale, comprendenti le vie Reali nel tratto compreso tra la chiesa e il canale Villoresi, via Corridori tra Via Reali e via Buonarroti, la stessa via Buonarroti e altri. All’interno di questa area è compreso anche il parco Belloni che rimarrà chiuso al pubblico nella giornata di sabato. La disinfestazione è mirata a ridurre la popolazione delle zanzare nella zona e si chiede ai residenti delle vie interessate di seguire le disposizioni di tutela come la chiusura di porte e finestre e altri accorgimenti.

Lo scorso anno sempre a Paderno Dugnano nella zona di via Cesare Battisti era stato riscontrato un caso di Dengue che aveva portato Ats ad attivare una procedura simile per la zona residenziale a ovest della stazione di Paderno Centro.