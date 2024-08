Un capannone prende fuoco a Carugo, i pompieri arrivano in massa dalla Brianza

Un incendio scoppia in un capannone a Carugo e arrivano tempestivamente i vigili del fuoco da Seregno, Carate, Cantù e Como con diversi mezzi per domare le fiamme. L’allerta è stata data verso le 14 di mercoledì 14 agosto dai residenti della zona in via Manzoni al confine con Giussano, che hanno visto alzarsi nel cielo un’alta colonna di fumo.

Un capannone prende fuoco a Carugo e l’ambulanza per precauzione

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza inviata precauzionalmente in codice rosso, anche se al momento non risultano persone ferite o intossicate, oltre alle forze dell’ordine che hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada per consentire ai soccorsi di intervenire in sicurezza.

Un capannone prende fuoco a Carugo e le indagini sulle cause

Restano da capire le ragioni del rogo su un immobile che conterebbe materiale per la lucidatura di metalli. Solo martedì 13 agosto i pompieri avevano dovuto invece provvedere allo spegnimento di un’auto in fiamme ad Arosio sempre al confine con Giussano.