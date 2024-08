Brucia un’auto tra Arosio e Giussano, strada chiusa e traffico in tilt

Brucia un’auto al confine tra Arosio e Giussano, illesi i due occupanti. La vettura ha preso all‘improvviso fuoco martedì pomeriggio 13 agosto e immediatamente sono scattati i soccorsi.

Brucia un’auto tra Arosio e Giussano, l’arrivo dei soccorsi

Sono arrivati prontamente in posto i vigili del fuoco di Carate supportati poi da Cantù e i carabinieri di Mariano Comense in ausilio .

Brucia un’auto tra Arosio e Giussano tra le lunghe code

Strada completamente chiusa al traffico con code ingenti in entrambi i sensi di marcia. Una volta domate le fiamme i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e sono in corso gli accertamenti sulle cause.