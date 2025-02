Ultraleggero con due brianzoli precipita in provincia di Sondrio: estratti vivi a testa in giù

Sono due brianzoli (al momento non è noto il Comune di residenza), un uomo e una donna di 58 e 43 anni, i due occupanti di un aereo ultraleggero decollato da Alzate Brianza (Como) che nella mattina di venerdì 28 febbraio è precipitato a Cino, Comune montano in provincia di Sondrio.

La coppia è stata soccorsa ed estratta viva dalla carlinga del velivolo: i soccorritori li hanno trovati a testa in giù. Uno è stato soccorso in codice giallo e portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro in codice verde.

I soccorsi agli occupanti (foto Vigili del fuoco MB)

Sul posto, oltre al personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza, si sono portate anche squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui una squadra del distaccamento di Morbegno e una squadra specializzata S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal Comando di Sondrio che hanno estratto gli occupanti dall’aereo.

Mentre uno è stato imbarcato su un elicottero sanitario per il trasporto d’urgenza in ospedale, l’altro è stato trasportato dai Vigili del Fuoco in una zona più accessibile, dove è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che ha provveduto al trasporto in ambulanza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.